En fazla kaybettiren yatırım fonları
31.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:10
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu", yüzde 1,24 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,09 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu", yüzde 1,24 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,09 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,124603
|-1,49
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,122715
|-1,24
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083282
|-1,09
|İş Portföy Altın Fonu
|0,048083
|-1,09
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,919753
|-1,07
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,099270
|-1,06
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,730276
|-1,06
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044305
|-1,02
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,104748
|-1,01
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043174
|-1,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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