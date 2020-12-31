En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu", yüzde 1,24 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,09 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.