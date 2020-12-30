En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

30.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:48
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,63 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 2,17 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,87 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,63 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 2,17 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,87 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,574553-2,63
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,294824-2,17
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,266288-1,87
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043609-1,81
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024496-1,68
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,221272-1,49
QNB Finans Portföy Altın BYF39,385618-1,31
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,186676-1,30
Gedik Portföy Altın Fon0,947011-1,22
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu133,436197-1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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