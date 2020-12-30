En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,63 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 2,17 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,87 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.