En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,14 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.