En fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

En fazla kaybettiren yatırım fonları

29.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:45
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,14 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,14 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,285078-1,90
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010044-1,84
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,670292-1,14
QNB Finans Portföy Altın BYF39,908889-1,07
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,090130-1,05
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,934966-1,04
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,059239-1,04
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,179771-1,04
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028313-1,03
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,109542-1,03
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Furkan Palalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Rusya Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kaybettiren yatırım fonları | Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:50:31. #1.15#
title