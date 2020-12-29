En fazla kaybettiren yatırım fonları
29.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:45
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,14 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,14 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|710,285078
|-1,90
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010044
|-1,84
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,670292
|-1,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,908889
|-1,07
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,090130
|-1,05
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,934966
|-1,04
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059239
|-1,04
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,179771
|-1,04
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028313
|-1,03
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,109542
|-1,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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