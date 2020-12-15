En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,77 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,75 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.