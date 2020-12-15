En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

15.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:46
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,77 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,75 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,77 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,75 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Portföy Altın Fonu0,038110-1,78
TEB Portföy Altın Fonu0,108602-1,77
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,870325-1,75
Deniz Port. Altın Fonu0,055682-1,74
Garanti Portföy Altın Fonu0,127847-1,73
İş Portföy Altın Fonu0,050129-1,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,064828-1,69
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,043802-1,68
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,179213-1,65
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,775995-1,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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