En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,80 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,65 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.