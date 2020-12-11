En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

11.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:57
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,80 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,65 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,80 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,65 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,211208-1,43
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,847164-0,80
TEB Portföy Altın Fonu0,108591-0,65
Deniz Port. Altın Fonu0,055813-0,65
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,872753-0,64
Garanti Portföy Altın Fonu0,127917-0,63
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,043848-0,63
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,957875-0,62
Fiba Portföy Altın Fonu0,038170-0,61
İş Portföy Altın Fonu0,050176-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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