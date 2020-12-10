En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

10.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:32
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,51 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,81 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,51 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,81 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,184899-2,51
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu136,534764-1,93
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,041189-1,81
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037629-1,70
QNB Finans Portföy Altın BYF40,860754-1,61
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,128048-1,46
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,002910-1,29
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,083851-1,01
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022378-0,89
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044739-0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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