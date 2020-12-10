En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,51 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,81 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.