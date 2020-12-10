Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

10.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:32
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0794460,68İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0794460,68
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0471720,40
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,3687810,34
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0272650,17
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0881130,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254370,50
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8782940,35
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1849410,11
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7723430,09
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5241020,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,0174962,73
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1010582,62
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0512142,56
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,4301232,03
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,6813261,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,6743211,63
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2433331,05
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0462610,85
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3808380,76
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,3701740,62
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu1,0423680,60
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,6970210,47
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4604910,37
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0293980,37
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,3195810,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
TEB Portföy Para Piyasası Fonu397,9944790,14
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0386640,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1733830,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0611630,04
İş Portföy Para Piyasası Fonu292,1598380,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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