Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,220103 -1,66 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,066266 -1,65 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039785 -1,48 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,669588 -1,36 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,089516 -1,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,182398 -1,32 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035239 -1,31 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041925 -1,19 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,288209 -0,94 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081756 -0,87 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,100130 -1,77 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 127,463072 -1,66 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,076883 -1,66 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,110069 -1,15 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039397 -0,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,108430 -1,51 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,061042 -1,40 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021799 -0,93 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024872 -0,70 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,359117 -0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,198687 -1,20 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,938151 -1,13 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028275 -0,95 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029960 -0,74 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,849086 -0,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,126168 -0,63 TEB Portföy Altın Fonu 0,107282 -0,63 Ak Portföy Altın Fonu 0,101672 -0,63 İş Portföy Altın Fonu 0,049511 -0,62 Deniz Port. Altın Fonu 0,055187 -0,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Son dakika ekonomi: Kırklareli OSB'de 2 milyar 97 milyon liralık yatırım yapılacak Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk Son dakika haber | TÜSİKON'dan Güneydoğu Anadolu bölgesine yatırım kararı