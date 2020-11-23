Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

23.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:33
Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,220103-1,66
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,066266-1,65
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039785-1,48
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,669588-1,36
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,089516-1,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,182398-1,32
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,035239-1,31
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041925-1,19
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,288209-0,94
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,081756-0,87
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,100130-1,77
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu127,463072-1,66
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,076883-1,66
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,110069-1,15
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,039397-0,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,108430-1,51
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,061042-1,40
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,021799-0,93
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,024872-0,70
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,359117-0,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,198687-1,20
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,938151-1,13
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028275-0,95
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,029960-0,74
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,849086-0,62
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,126168-0,63
TEB Portföy Altın Fonu0,107282-0,63
Ak Portföy Altın Fonu0,101672-0,63
İş Portföy Altın Fonu0,049511-0,62
Deniz Port. Altın Fonu0,055187-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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