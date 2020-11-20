En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

20.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:44
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,90 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,24 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 3,17 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,90 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,24 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 3,17 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF37,702878-3,90
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,872748-3,24
QNB Finans Portföy Altın BYF39,801383-3,17
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF720,871520-2,30
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,049733-2,12
Gedik Portföy Altın Fon0,970773-1,93
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,111758-1,93
HSBC Portföy Altın Fonu3,817209-1,87
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042717-1,83
Fiba Portföy Altın Fonu0,037941-1,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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