En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

19.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:59
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,37 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,37 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,540313-1,96
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,102133-1,37
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,112150-1,14
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu129,141940-1,11
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,230978-1,05
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,376269-1,02
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,035622-0,98
QNB Finans Portföy Altın BYF41,106164-0,91
Gedik Portföy Altın Fon0,989920-0,83
HSBC Portföy Altın Fonu3,889881-0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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