En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,37 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,540313 -1,96 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,102133 -1,37 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112150 -1,14 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 129,141940 -1,11 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,230978 -1,05 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,376269 -1,02 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035622 -0,98 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,106164 -0,91 Gedik Portföy Altın Fon 0,989920 -0,83 HSBC Portföy Altın Fonu 3,889881 -0,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara