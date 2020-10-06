En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

06.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:12
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,50 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 0,49 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,48 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,50 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 0,49 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,48 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
TEB Portföy Altın Fonu 0,109739 -0,50
Garanti Portföy Altın Fonu 0,128670 -0,49
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065439 -0,48
Deniz Port. Altın Fonu 0,056237 -0,48
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,192594 -0,48
İş Portföy Altın Fonu 0,050543 -0,48
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038742 -0,48
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,895305 -0,47
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,044335 -0,47
Ak Portföy Altın Fonu 0,103686 -0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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