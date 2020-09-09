En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,92 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,88 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,92 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,88 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,85 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008348 -5,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 114,740929 -3,88 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,070861 -3,85 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031700 -3,42 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091164 -2,66 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,711051 -2,34 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022557 -1,96 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,101074 -1,67 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104411 -1,60 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,347287 -1,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA