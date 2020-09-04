En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,35 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.", yüzde 4,21 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,35 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.", yüzde 4,21 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033193 -4,35 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,453985 -4,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074123 -3,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093789 -2,89 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102286 -1,82 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023035 -1,44 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034529 -1,43 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,640228 -1,43 TEB Portföy Altın Fonu 0,108746 -1,37 Garanti Portföy Altın Fonu 0,127299 -1,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA