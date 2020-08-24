En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,72 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,42 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,37 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,72 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,42 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,37 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,525487 -2,72 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009086 -2,42 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021211 -2,37 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,168214 -2,25 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 14,198434 -2,00 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,917977 -1,96 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,320750 -1,88 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,743112 -1,87 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,530019 -1,85 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,121161 -1,83 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA