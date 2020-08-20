En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,84 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 2,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,79 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,84 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 2,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,79 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,860864 -2,84 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,639906 -2,82 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,451363 -2,79 HSBC Portföy Altın Fonu 3,931786 -1,68 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,575518 -1,48 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 696,457223 -1,33 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,318223 -1,14 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062145 -1,08 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,994929 -0,93 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039673 -0,89 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA