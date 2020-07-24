En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,90 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,17 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,90 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,17 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,062781 -1,99 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,472665 -1,90 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008396 -1,17 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,081498 -1,14 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031161 -0,95 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092210 -0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,072194 -0,45 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042225 -0,34 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036829 -0,28 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029542 -0,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA