En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,59 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,58 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,59 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,58 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,532463 -0,74 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,095395 -0,59 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,347722 -0,58 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031460 -0,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020556 -0,44 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,178318 -0,38 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069270 -0,38 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021344 -0,36 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,078818 -0,33 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049582 -0,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA