En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,27 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,08 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
17.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:04
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,27 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,08 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,030643
|-1,27
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,062726
|-1,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|104,211945
|-0,73
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008327
|-0,67
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,091866
|-0,60
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,081268
|-0,49
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029330
|-0,40
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025094
|-0,39
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|84,141955
|-0,35
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,287747
|-0,34
Kaynak: AA