En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,39 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,39 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030508 -1,39 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079525 -1,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,061687 -1,07 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090527 -1,04 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048115 -1,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091762 -0,90 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047028 -0,89 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,881805 -0,86 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 103,625196 -0,69 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,094529 -0,44 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA