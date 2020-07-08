En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,39 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
08.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:51
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,39 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,030508
|-1,39
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,079525
|-1,14
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,061687
|-1,07
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,090527
|-1,04
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,048115
|-1,00
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091762
|-0,90
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047028
|-0,89
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,881805
|-0,86
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|103,625196
|-0,69
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,094529
|-0,44
Kaynak: AA