En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,82 ile Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,82 ile Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035085 -4,82 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046867 -0,95 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007999 -0,73 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,170712 -0,66 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047714 -0,60 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092975 -0,47 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,600540 -0,36 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,175306 -0,31 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238133 -0,26 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,242729 -0,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA