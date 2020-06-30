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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları
30.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:03

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088954 -1,85
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040633 -1,32
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,371083 -0,75
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032735 -0,55
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,091810 -0,47
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,641585 -0,41
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056494 -0,39
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188927 -0,34
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038900 -0,24
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,528476 -0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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