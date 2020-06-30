En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088954 -1,85 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040633 -1,32 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,371083 -0,75 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032735 -0,55 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,091810 -0,47 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,641585 -0,41 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056494 -0,39 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188927 -0,34 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038900 -0,24 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,528476 -0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA