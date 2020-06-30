En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
30.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:03
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088954
|-1,85
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040633
|-1,32
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,371083
|-0,75
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032735
|-0,55
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,091810
|-0,47
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,641585
|-0,41
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056494
|-0,39
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,188927
|-0,34
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038900
|-0,24
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,528476
|-0,21
Kaynak: AA