En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 0,89 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 0,89 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,059794 -1,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047542 -0,89 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092574 -0,77 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008223 -0,74 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,157337 -0,61 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,525250 -0,29 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110788 -0,29 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,958717 -0,26 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032794 -0,24 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,170847 -0,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA