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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,54 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,31 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,01 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları
23.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:25

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,54 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,31 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,01 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,382622 -1,54
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090682 -1,31
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062259 -1,01
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087878 -0,87
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047365 -0,83
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,939010 -0,47
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,898664 -0,31
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056892 -0,25
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,190192 -0,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032980 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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