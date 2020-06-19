En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,71 ile "Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon", yüzde 0,54 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,51 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,71 ile "Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon", yüzde 0,54 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,51 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032772 -0,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090781 -0,54 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,252175 -0,51 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,055927 -0,51 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041154 -0,50 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047567 -0,48 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,953684 -0,47 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110775 -0,44 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,388767 -0,30 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,671537 -0,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA