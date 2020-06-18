En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,11 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 0,77 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,11 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 0,77 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007803 -1,15 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,088098 -1,11 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,304400 -0,77 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,393003 -0,69 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045250 -0,64 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062669 -0,63 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088288 -0,62 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020017 -0,56 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083271 -0,55 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,478964 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA