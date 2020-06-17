En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,02 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
17.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:14
Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,02 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|657,135394
|-0,05
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111002
|-0,02
Kaynak: AA