En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,02 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,02 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,135394 -0,05 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111002 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA