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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,02 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları
17.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:14

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,02 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,135394 -0,05
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111002 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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