En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,65 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,24 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,65 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,24 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,337363 -2,77 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,087585 -2,65 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033763 -2,24 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018773 -1,83 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,043446 -1,32 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,086475 -1,29 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,102857 -1,23 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,205177 -1,23 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,102761 -1,19 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,816471 -1,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA