En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,52 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,35 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
15.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:35
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,52 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,35 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040156
|-3,52
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,114384
|-2,35
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,089968
|-0,85
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,631795
|-0,60
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,867719
|-0,60
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591709
|-0,33
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,883350
|-0,32
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,110430
|-0,31
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038095
|-0,21
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235895
|-0,21
Kaynak: AA