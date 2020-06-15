En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,52 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,35 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,52 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,35 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,85 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040156 -3,52 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,114384 -2,35 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089968 -0,85 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,631795 -0,60 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,867719 -0,60 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591709 -0,33 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,883350 -0,32 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,110430 -0,31 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038095 -0,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235895 -0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA