En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,99 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,99 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,406987 -1,21 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,395369 -0,99 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029324 -0,99 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064000 -0,98 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035023 -0,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,080474 -0,89 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045363 -0,84 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,086355 -0,84 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088547 -0,83 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,778942 -0,81 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA