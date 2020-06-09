En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,81 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,81 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,71 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007878 -2,33 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087084 -0,81 TEB Portföy Altın Fonu 0,088529 -0,71 Garanti Portföy Altın Fonu 0,103211 -0,70 İş Portföy Altın Fonu 0,040510 -0,70 Ak Portföy Altın Fonu 0,083485 -0,70 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,964349 -0,69 Deniz Port. Altın Fonu 0,045259 -0,68 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,035871 -0,67 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031026 -0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA