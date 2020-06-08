En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,02 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,87 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,63 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
08.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:47
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,02 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,87 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,63 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,662254
|-2,02
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033167
|-1,87
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|32,534455
|-1,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|36,564825
|-1,53
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,157957
|-0,92
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087798
|-0,62
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,737339
|-0,45
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007989
|-0,41
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110702
|-0,35
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,163892
|-0,28
Kaynak: AA