En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,57 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,57 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,56 ile "İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 0,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,088342 -0,57 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,101092 -0,56 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088527 -0,55 TEB Portföy Altın Fonu 0,088888 -0,54 Deniz Port. Altın Fonu 0,045431 -0,53 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846508 -0,53 İş Portföy Altın Fonu 0,040676 -0,52 Ak Portföy Altın Fonu 0,083814 -0,52 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,036010 -0,51 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,457727 -0,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA