En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,96 ile "Ata Portföy Para Piyasası Fonu", yüzde 2,07 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,96 ile "Ata Portföy Para Piyasası Fonu", yüzde 2,07 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,559512 -5,96 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018106 -2,07 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086058 -1,45 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037868 -0,87 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,720338 -0,64 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031302 -0,54 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053352 -0,53 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035217 -0,49 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087704 -0,45 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,577939 -0,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA