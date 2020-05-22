En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,30 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,22 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,30 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,22 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,269459 -2,30 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053636 -1,34 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026606 -1,22 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 92,934692 -1,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,496393 -1,03 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082221 -1,01 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034859 -1,01 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073819 -0,75 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042934 -0,74 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,436959 -0,73 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA