En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,74 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,64 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,48 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,74 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,64 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,48 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,211324 -2,74 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,724077 -2,64 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086979 -2,48 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072494 -2,21 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038159 -2,15 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 91,122829 -2,03 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005985 -1,98 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043006 -1,91 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082050 -1,77 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017663 -1,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA