En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.
12.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:48
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006248
|-2,62
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,245860
|-1,76
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,294697
|-1,51
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,857779
|-1,50
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032550
|-1,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055150
|-1,49
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042491
|-1,48
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,092869
|-1,47
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,047477
|-1,46
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,107905
|-1,45
Kaynak: AA