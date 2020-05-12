En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006248 -2,62 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,245860 -1,76 HSBC Portföy Altın Fonu 3,294697 -1,51 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,857779 -1,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032550 -1,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055150 -1,49 İş Portföy Altın Fonu 0,042491 -1,48 TEB Portföy Altın Fonu 0,092869 -1,47 Deniz Port. Altın Fonu 0,047477 -1,46 Garanti Portföy Altın Fonu 0,107905 -1,45 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA