En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,77 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,71 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.