En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,36 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 4,65 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,36 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 4,65 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,78 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,174196 -5,36 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,079069 -4,65 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038110 -3,78 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,433849 -2,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,946812 -2,77 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,283506 -2,64 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,698185 -2,60 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,102405 -2,54 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018737 -2,52 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075905 -2,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA