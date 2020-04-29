En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,46 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,39 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
29.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:54
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,46 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,39 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044471
|-1,82
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|68,057474
|-1,46
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,051680
|-1,39
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,313101
|-1,29
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,924444
|-1,28
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|89,858972
|-1,20
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,150309
|-1,19
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,084675
|-1,12
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,048402
|-1,12
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,934083
|-1,08
Kaynak: AA