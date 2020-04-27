En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,83 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,08 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,83 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,08 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005661 -2,30 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042320 -1,83 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033490 -1,08 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026455 -0,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017408 -0,50 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,439391 -0,44 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,330095 -0,38 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,156022 -0,31 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073624 -0,28 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,654088 -0,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA