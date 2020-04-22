En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 20,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,64 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,24 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
22.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:12
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 20,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,64 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,24 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005628
|-20,80
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017567
|-4,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|85,793347
|-3,24
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,050015
|-3,16
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,608786
|-2,98
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,750573
|-2,97
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042033
|-2,82
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,069828
|-2,42
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,079396
|-2,36
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,708320
|-1,92
Kaynak: AA