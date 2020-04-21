En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,28 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,28 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007106 -5,98 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,150251 -2,28 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071561 -1,72 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018422 -1,70 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,670137 -1,42 Deniz Port. Altın Fonu 0,045957 -0,94 TEB Portföy Altın Fonu 0,089901 -0,91 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053359 -0,91 Garanti Portföy Altın Fonu 0,104471 -0,90 Ak Portföy Altın Fonu 0,084642 -0,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA