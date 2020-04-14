En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,145663 -1,67 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045019 -1,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087136 -1,61 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549803 -0,72 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,314815 -0,66 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060698 -0,61 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,123785 -0,58 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,220901 -0,56 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099544 -0,50 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,089327 -0,46 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA