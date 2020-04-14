En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,145663
|-1,67
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045019
|-1,61
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087136
|-1,61
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,549803
|-0,72
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,314815
|-0,66
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060698
|-0,61
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|33,123785
|-0,58
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,220901
|-0,56
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099544
|-0,50
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,089327
|-0,46
Kaynak: AA