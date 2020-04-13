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Araç, Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,18 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,95 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 0,79 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,18 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,95 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 0,79 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018553 -2,18
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056306 -0,95
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025340 -0,79
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068346 -0,78
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008067 -0,76
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,046736 -0,75
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046374 -0,74
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,978886 -0,72
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,952606 -0,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,122933 -0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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