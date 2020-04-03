En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,51 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,33 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,51 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,33 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033952 -1,51 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 634,215423 -1,33 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,012666 -1,24 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041276 -1,03 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080044 -1,03 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,148337 -1,02 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080361 -0,93 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,099916 -0,87 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027688 -0,75 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,454676 -0,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA