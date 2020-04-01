En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,78 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
01.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:16
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,78 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|30,375224
|-0,78
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062248
|-0,67
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029839
|-0,62
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|76,488162
|-0,54
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019074
|-0,32
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222678
|-0,14
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|631,997814
|-0,13
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,602634
|-0,10
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,554241
|-0,09
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,884560
|-0,08
Kaynak: AA