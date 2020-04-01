En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,78 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,78 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 30,375224 -0,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062248 -0,67 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029839 -0,62 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,488162 -0,54 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019074 -0,32 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222678 -0,14 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 631,997814 -0,13 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,602634 -0,10 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,554241 -0,09 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,884560 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA