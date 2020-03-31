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Araç, Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,83 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,59 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,88 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

31.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:04
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,83 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,59 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,88 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006817 -5,83
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028066 -2,59
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,731352 -1,88
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049235 -1,33
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,165973 -1,11
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080782 -0,94
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033471 -0,89
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,399769 -0,86
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,093622 -0,74
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,110556 -0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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