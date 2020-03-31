En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,83 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,59 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,88 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,83 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,59 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,88 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006817 -5,83 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028066 -2,59 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,731352 -1,88 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049235 -1,33 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,165973 -1,11 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080782 -0,94 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033471 -0,89 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,399769 -0,86 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,093622 -0,74 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,110556 -0,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA