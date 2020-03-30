En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,15 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,74 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 4,71 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,15 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,74 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 4,71 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022856 -5,15 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,024915 -4,74 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 12,800486 -4,71 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,772665 -4,43 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,193432 -4,41 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042146 -4,11 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091820 -4,08 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049168 -4,06 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 30,628990 -4,06 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020925 -4,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA