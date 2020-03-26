En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,18 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,10 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,99 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonuu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,18 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,10 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,99 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonuu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,910267 -2,18 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017322 -2,10 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041512 -1,99 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080750 -1,68 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,268180 -1,68 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041617 -1,59 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,368696 -1,06 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029594 -1,04 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,544015 -1,00 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023820 -0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA