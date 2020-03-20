En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,17 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,14 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 3,06 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,17 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,14 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 3,06 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081802 -3,17 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,448575 -3,14 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,069184 -3,06 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,932899 -3,02 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042106 -2,97 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027182 -2,86 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031271 -2,49 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548263 -2,49 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,778532 -2,45 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,220416 -2,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA